Antalya’nın Demre ilçesindeki Myra antik şehri sınırlarında yer alan ve milattan sonra 2. yüzyılda Roma devrinde inşa edildiği tespit edilen termal yapı, yürütülen kazı ve koruma çalışmalarıyla ilk günkü fonksiyonuna kavuşturulacak.

Yapının, antik hamam çeşme örneklerinden farklı olarak, çevresindeki sarnıçlar, su kanalları ve kemerlerle birlikte bir “şifalı su kompleksi” olarak kullandığı değerlendiriliyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Yapının benzeri bölgede yok, Roma dönemi mimarlığı açısından orijinal bir keşfin içindeyiz” diyor. Prof. Çevik, kazıların önümüzdeki yıl da devam edeceğini söylüyor.

