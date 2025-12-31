Roma’nın ‘şifalı su kompleksi’ ortaya çıkıyor
Antalya’nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti’nde Roma dönemine ait, benzeri bölgede bulunmayan termal yapı gün yüzüne çıkarılıyor. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen ve “şifalı su kompleksi” olarak kullanıldığı değerlendirilen yapı, kazı ve koruma çalışmalarıyla yeniden işlevine kavuşturulacak.
Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra antik kentinde M.S. 2. yüzyıla ait, Roma döneminden kalma, benzersiz bir şifalı su kompleksi keşfedildi ve ilk günkü fonksiyonuna kavuşturulması için çalışmalar yürütülüyor.
- Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra antik kentinde M.S. 2. yüzyıl Roma dönemine ait bir termal yapı keşfedildi.
- Yapı, antik hamamdan farklı olarak çevresindeki sarnıç ve kanallarla birlikte bir "şifalı su kompleksi" olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.
- Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, yapının bölgede benzeri olmadığını ve Roma dönemi mimarlığı açısından orijinal bir keşif olduğunu belirtiyor.
- Keşfedilen termal yapı, yürütülen kazı ve koruma çalışmalarıyla ilk günkü fonksiyonuna kavuşturulacak.
Antalya’nın Demre ilçesindeki Myra antik şehri sınırlarında yer alan ve milattan sonra 2. yüzyılda Roma devrinde inşa edildiği tespit edilen termal yapı, yürütülen kazı ve koruma çalışmalarıyla ilk günkü fonksiyonuna kavuşturulacak.
Yapının, antik hamam çeşme örneklerinden farklı olarak, çevresindeki sarnıçlar, su kanalları ve kemerlerle birlikte bir “şifalı su kompleksi” olarak kullandığı değerlendiriliyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Yapının benzeri bölgede yok, Roma dönemi mimarlığı açısından orijinal bir keşfin içindeyiz” diyor. Prof. Çevik, kazıların önümüzdeki yıl da devam edeceğini söylüyor.