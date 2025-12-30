Türkiye yeni yıla soğuk ve yağışlı havayla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yılbaşında Ankara en düşük eksi 6'yı görürken İstanbul'da eksi 1 , Erzurum'da eksi 16 görülecek. İşte yılbaşında illerde beklenen hava durumu...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 2025'in son günü ile yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılın son gününde yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık sağanak, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yılbaşı gecesi buz kesecek! Türkiye’de termometreler eksi 16’yı görecek

Hava sıcaklığının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ve alçak basınç merkezinin etkisiyle genellikle çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden rüzgar etkili olacak.

Perşembe günü ise rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yılbaşında bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

"Ankara çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 2 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece. İzmir, parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece. Konya, parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 8 derece. Antalya, parçalı çok bulutlu, çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8, en yüksek 16 derece. Adana, parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece. Diyarbakır, çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük sıfırın altında 12, en yüksek 3 derece. Erzurum, çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük sıfırın altında 16, en yüksek sıfırın altında 2 derece. Trabzon, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 12 derece. Samsun, çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı en düşük 2 en yüksek 6 derece."

