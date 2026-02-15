Sırbistan ile Azerbaycan arasında 'enerji' alanında dikkat çeken bir adım atıldı. Niş kenti yakınlarında inşa edilmesi planlanan 'doğal gaz santrali' için ilk etapta 500 megavatlık kapasite hedefleniyor.

Resmi temaslar kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da resmi törenle karşılandı. Sırbistan-Azerbaycan Stratejik Ortaklık Konseyi’nin ilk toplantısının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan’ın desteğiyle Sırbistan’ın güneyindeki Niş kenti yakınlarında doğal gaz enerji santrali kurulacağını açıkladı.

Vucic, Azerbaycan ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını vurgulayarak, Niş yakınlarında inşa edilmesi planlanan doğal gaz santralinin ilk aşamada 500 megavat kurulu kapasiteyle başlayacağını ifade etti. Aliyev’in projeye kişisel olarak destek vereceğini aktardığını belirten Sırp lider, Azerbaycan’ın kısa sürede yüksek kapasiteli enerji yatırımlarını hayata geçirme konusundaki tecrübesine dikkat çekti.

ENERJİ STRATEJİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

Projede Sırbistan’dan şirketlerin de yer alacağını kaydeden Vucic, bu yatırımın ülkenin enerji stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini söyledi ve daha fazla doğal gaz santralinin yanı sıra küçük ölçekli nükleer santraller ile veri merkezleri gibi projelerin de değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Vucic, doğal gaz santralinin 2029 yılında devreye alınabileceğine inandığını belirterek, Azerbaycan ile savunma alanındaki iş birliğinin de görüşüldüğünü açıkladı. Azerbaycan’ın her zaman Sırbistan’ın yanında olduğunu ifade eden Vucic, iki ülke arasındaki dayanışmanın süreceğini söyledi.

6 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI DAHA İMZALANDI

Aliyev’in ziyareti kapsamında, doğal gaz santralinin inşasına yönelik ön anlaşmanın yanı sıra gıda güvenliği, ekonomi, telekomünikasyon, kültür, spor ve sağlık alanlarında toplam 6 iş birliği anlaşmasının daha imzalandığı bildirildi.

