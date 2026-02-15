Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna’da Azerbaycan’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların yanı sıra Bakü’nün Ukrayna Büyükelçiliğinin de üç kez hedef alındığını duyurdu.

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026), dünya liderlerini bir araya getirdi. Zirvede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna’da Azerbaycan’a yönelik saldırıları gündeme taşıdı.

Ukrayna’daki savaş ortamında yalnızca Azerbaycan’ın enerji altyapısının değil, Azerbaycan’ın Ukrayna Büyükelçiliğinin de hedef alındığını açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, büyükelçiliğe yönelik toplam üç saldırı düzenlendiğini söyledi.

İlk saldırının ardından bunun kazara gerçekleşmiş olabileceğini düşündüklerini aktaran Aliyev, Rus meslektaşlarına Azerbaycan’ın Ukrayna’daki tüm diplomatik temsilciliklerinin koordinatlarının iletildiğini kaydetti. Bu koordinatlar arasında konsolosluk bölümü ve kültür merkezleri de yer aldı:

"Ukrayna'da Azerbaycan'ın enerji altyapısına yapılan saldırıların yanı sıra Azerbaycan'ın Ukraya büyükelçiliğine yapılan üç saldırı da oldu. İlk saldırıdan sonra bunun tesadüfi olabileceğini düşündük ve Rus meslektaşlarımıza Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerinin tüm koordinatlarını, konsolosluk bölümünü ve kültür merkezlerini de dahil ederek verdik."

KOORDİNATLAR VERİLDİ, İKİ SALDIRI DAHA GELDİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk saldırıdan sonra gerekli diplomatik temasların kurulduğunu ve tüm bilgilerin paylaşıldığını dile getirdi. Ancak bu adıma rağmen iki saldırının daha gerçekleştiğini söyledi.

Aliyev, yaşananların tesadüf olmadığını belirterek, bunun Azerbaycan’ın diplomatik temsilciliğine yönelik bilinçli bir saldırı olduğunu ifade etti:

"Koordinat vermemize rağmen iki saldırı daha oldu. Bu, Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine yapılan bilinçli bir saldırıydı.

Özel açıklamalar yaptık, büyükelçimiz davet edildi ve diplomatik bir nota sunuldu.

Sadece diplomatik yollarla hareket ettik. Elbette, bu Azerbaycan'a karşı düşmanca bir eylem olarak kabul edilir."

DİPLOMATİK NOTA VERİLDİ

Süreçte yalnızca diplomatik yolların kullanıldığını söyleyen İlham Aliyev, özel açıklamalar yapıldığını, Azerbaycan’ın büyükelçisinin davet edildiğini ve diplomatik nota sunulduğunu açıkladı.

