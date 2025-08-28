Azerbaycan Büyükelçiliği'ne roket saldırısı!

Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’ya attığı roketlerden biri, başkent Kiev’deki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin sadece 100 metre yakınına düştü.

ELÇİLİK BİNASINDA HASAR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aihan Hacızade, saldırıyı doğruladı. Açıklamaya göre, patlama sonucu büyükelçilik binasının pencereleri kırıldı, konsolosluk çatısında çatlaklar oluştu.

Bakanlık, diplomatik misyon çalışanları arasında can kaybı ya da yaralanma olmadığını, büyükelçiliğin faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

AÇIK TERÖRİST SALDIRI

Ukraynalı gazeteci Denis Kazansky, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Gece Rusya, Kiev’deki Azerbaycan Büyükelçiliği’ni vurdu, ama az farkla ıskaladı. Daha önce Azerbaycan’ın petrol depolarını hedef almışlardı, şimdi ise açıkça diplomatik misyonlara terörist saldırılar düzenliyorlar." dedi.

DİPLOMATİK MİSYON TEHLİKE ALTINDA

Patlamanın etkisiyle bölge güvenlik çemberine alındı.

TÜRKİYE'NİN BAYRAKTAR FABRİKASI VURULDU

Aynı gece gerçekleşen saldırılarda, Kiev’de inşa edilen Bayraktar insansız hava aracı fabrikası da isabet aldı.

Rusya’nın saldırısında kullanılan Geran-3 kamikaze İHA’da Alman ve Çin parçaları

Kiev’e yönelik son saldırıda kullanılan Rus yapımı Geran-3 kamikaze insansız hava aracının yakıt sisteminde, sivil otomobillerde kullanılan Alman Bosch 0-580 yakıt pompası tespit edildi.

ALMAN BOSCH POMPASI ÇIKTI

Ukraynalı kaynakların paylaştığı bilgilere göre, İHA’nın yakıt sisteminde Bosch 0-580 model yakıt pompası bulundu. Bu parçanın normalde sivil araçlarda yaygın olarak kullanıldığı belirtildi.

ÇİN ÜRETİMİ KONTROL ÜNİTESİ

Araştırmalarda ayrıca, Geran-3 kamikaze drone’unun Çin menşeli Swivel SW400 Pro motor kontrol ünitesiyle donatıldığı ortaya çıktı.

İNGİLTERE'DEN MOSKOVA'YA SERT TEPKİ: RUS BÜYÜKELÇİ KELİN DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği şiddetli saldırılarda British Council binasının zarar görmesi üzerine de İngiltere yönetimi Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

"KATLİAM VE YIKIM DURDURULMALI"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda sivillerin öldüğünü, evlerin yıkıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Putin’in gece düzenlediği saldırılar, British Council ve Kiev’deki AB Delegasyonu’nun da aralarında bulunduğu binalarda ağır hasara yol açtı. Rus Büyükelçisini çağırdık. Katliam ve yıkım durdurulmalı.”

BÜYÜKELÇİ KELİN LONDRA'DA

BBC, Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin’in Westminster’daki Dışişleri Bakanlığı binasına geldiğini aktardı. Kelin, basın mensupları tarafından arabasından inerken görüntülendi.

KİEV'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği son saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Delegasyonu binasının ise yalnızca 50 metre yakınına iki füze isabet ettiği, binada ağır hasar oluştuğu bildirildi.