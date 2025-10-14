Trump’ın Sisi yalanı ortaya çıktı: ABD basınında yer yerinden oynadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin 2016 seçimleri öncesinde kendisiyle görüştükten sonra Hillary Clinton’la yapacağı toplantıyı iptal ettiğini söylemesi ortalığı karıştırdı.

Trump’a yakınlığıyla bilinen Newsweek bile iddiayı çürüttü. Gerçek kayıtlar, Trump’ın sözlerinin tamamen yanlış olduğunu paylaştı.

TRUMP'IN ŞARM EL-ŞEYH'TE 2016 GÖNDERMESİ

Trump, Şarm el-Şeyh’te Sisi ile yaptığı görüşmede 2016’daki seçim sürecine değindi. Gazetecilerin karşısına geçen Trump, “Başından beri birbirimizi tanıyorduk. İlk kez bir otelde karşılaştık. Onunla buluşacaktım ve Hillary Clinton da peşimden geliyordu. Beni o kadar çok sevdi ki Hillary’yi görmeye bile tenezzül etmedi” dedi.

Trump, Clinton’ın Sisi’yle sadece “iki saniye” görüştüğünü öne sürdü.

GERÇEKTE NE YAŞANDI?

Kayıtlara göre Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 19 Eylül 2016’da hem Trump hem Hillary Clinton ile New York’taki Palace Hotel’de ayrı ayrı görüştü. Görüşmeler, Sisi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında gerçekleşti.

O dönem ABC muhabiri Liz Kreutz, Clinton-Sisi görüşmesinin içeriğini sosyal medyada paylaşmıştı. Görüşmede terörle mücadele, ekonomik kalkınma, insan hakları ve DEAŞ ile mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.

Clinton ayrıca ABD vatandaşı Aya Hijazi’nin serbest bırakılmasını istemişti.

TOPLANTI İKİ SANİYE DEĞİL, 70 DAKİKA SÜRDÜ

2016’daki haberler, Clinton ile Sisi’nin görüşmesinin Trump’ın anlattığının aksine yaklaşık 70 dakika sürdüğünü gösterdi.

Aynı gün Trump ile Sisi de bir araya geldi. Görüşmede ABD-Mısır ilişkilerinin geleceği konuşuldu. Trump, seçilmesi halinde Mısır’a “sadece bir müttefik değil, sadık bir dost” olacağı sözünü verdi. Toplantıda Jeff Sessions ve Michael Flynn de hazır bulundu.

REUTERS KAYITLARI İDDİAYI ÇÜRÜTTÜ

Reuters’a göre, Sisi o gün önce Hillary Clinton’la, ardından kısa süre sonra Trump’la görüştü. Yani Trump’ın “Clinton’la görüşmeyi iptal etti” iddiası doğru değil.

Her iki görüşme de aynı otelde, birkaç saat arayla gerçekleşti.

Newsweek, Clinton-Sisi görüşmesine ilişkin belgeleri ve zaman çizelgelerini inceleyerek Trump’ın sözlerinin yanlış olduğunu saptadı.

Trump’ın “Sisi beni tercih etti” açıklaması, 2016’daki görüşme kayıtlarıyla örtüşmüyor.