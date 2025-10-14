Acı gerçek kan kustuktan sonra ortaya çıktı! Hazımsızlık şikayetiyle gitmişti...

İngiltere'nin Güney Devon bölgesinde yaşayan 41 yaşındaki Zack Van Aarde, yılın başında mide ekşimesi ve hazımsızlık şikâyetleriyle aile hekimine başvurdu. Reflü teşhisi konulan Van Aarde, bir süre ilaç kullandı.

4. EVRE KANSER TEŞHİSİ KONDU

Bir gece merdivenlerden çıkarken yere yığılan adam kan kusmaya başladı. Eşi Jess’in acil sağlık ekiplerini çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Zack'e bir dizi tetkik yapıldı.

Endoskopinin ardından Zack’in yemek borusunda yaklaşık 6 santimetrelik bir tümör bulunduğu ve dördüncü evre yemek borusu kanseri olduğu belirlendi. İlk etapta cerrahi müdahale planlansa da, tümörü küçültmek amacıyla kemoterapiye başlanmasına karar verildi.

"BAŞIMA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM"

"Her zaman sağlıklı ve formda kalmaya özen gösterdim. Düzenli olarak koşuya çıkardım. Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim," diyen Zack, haberi aldığında şoke olduğunu belirtti.

Yaşadığı en büyük zorluğun çocuklarına durumu anlatmak olduğunu söyleyen adam, "Bir ebeveyn olarak en zor şey, çocuklarınıza kanser olduğunuzu söylemektir. Ama onlar çok güçlü davrandılar." ifadelerinde bulundu.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Zack’in çalışamayacak durumda olması nedeniyle aile, geçimini sürdürebilmek ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir bağış kampanyası başlattı. Toplanan bağışlar yalnızca geçim için değil, aynı zamanda NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) tarafından karşılanmayan bazı ek tedaviler için de kullanılıyor.

Zack, "Kemoterapi hem iyi hem kötü hücreleri öldürüyor. Bu yüzden, vücuduma iyileşme sürecinde en iyi şansı tanımak için alternatif tedavi yöntemlerini de araştırıyoruz," dedi. 2 çocuk babasının tedavisi sürüyor.