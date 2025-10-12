Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte muhtemel senaryolar!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Bulgaristan galibiyetiyle puanını 6'ya çıkararak avantaj sağladı. Vincenzo Montella yönetimindeki takımın, grup liderliği ve play-off senaryolarıyla Dünya Kupası'na ulaşma yolları, futbolseverlerin gündeminde.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA NASIL GİDER?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan katılabilir. Şu anda 6 puanla ikinci sırada yer alan A Milli Takım, kalan üç maçta (Gürcistan evinde, Bulgaristan evinde, İspanya deplasmanında) maksimum puan toplayarak lider İspanya'yı (9 puan) zorlamayı hedefliyor. Avrupa Elemeleri'nde 54 takım, 12 gruba ayrılmış durumda.

12 grup birincisi direkt bilet alırken, ikinciler ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 en iyi grup lideri, Mart 2026'daki play-off'larda 4 ek kontenjan için mücadele edecek. Türkiye, grup ikincisi olarak play-off'a kalırasa 16 takımlı tek maçlı eleme formatında (yarı final ve final) 4 biletten birini alabilir.

TÜRKİYE GRUPTA 2. VEYA 3. OLURSA DÜNYA KUPASINA KATILIR MI?

Türkiye, E Grubu'nda ikinci olursa, Mart 2026'da düzenlenecek play-off'lara katılarak Dünya Kupası şansını sürdürebilir. Şu an 6 puanla ikinci sırada olan A Milli Takım, Gürcistan ve Bulgaristan maçlarını kazanarak ikinciliği garantileyebilir. İspanya deplasmanından alınacak puan ise avantaj sağlar.

Play-off'larda 12 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden 4 en grup birincisi 4 takımlı gruplar halinde tek maç eleme usulüyle yarışır. Kazananlar Dünya Kupası'na gider.

Türkiye, grup üçüncüsü olması durumunda Dünya Kupası'na katılamayacak. Eleme formatına göre sadece grup liderleri ve ikinciler (play-off yoluyla) turnuvaya ilerler, üçüncüler ise elenir.