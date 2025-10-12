Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Saatler bu yıl geri alınacak mı araştırılıyor

Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Saatler bu yıl geri alınacak mı araştırılıyor

Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Saatler bu yıl geri alınacak mı araştırılıyor
Ekim ayının ortalarına yaklaşılırken, günlerin kısalması ve havaların erken kararmasıyla birlikte kış saati uygulaması geri gelecek mi sorusu yeniden gündeme taşındı. Türkiye, 2016 yılında alınan kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti., Avrupa ülkelerinde saatlerin geri alınması yaklaşırken Türkiye’de benzer bir değişiklik olup olmayacağını merak ediliyor.

Sonbaharın etkisini hissettirmesiyle birlikte, kış saati tartışmaları yeniden kamuoyunun gündeminde yer aldı. Avrupa ülkelerinde ekim ayının son haftasında yapılacak saat değişikliği öncesinde, Türkiye’de yaşayan milyonlarca kişi “bu yıl saatler geri alınacak mı?” sorusuna cevap arıyor. 

TÜRKİYE’DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN KALKTI?

Türkiye’de kış saati uygulaması, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırıldı. Bu kararla birlikte 30 Ekim 2016 tarihinde saatlerin geri alınmasını öngören madde iptal edilerek, yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalıcı yaz saati uygulanmasına geçildi.

Kararın gerekçesi olarak “gün ışığından daha fazla yararlanma” ve “enerji verimliliğini artırma” hedefleri gösterildi. Uygulama o tarihten bu yana kesintisiz devam ediyor. Türkiye, böylece her yıl saat değişikliği yapan Avrupa ülkelerinden farklı bir sistem benimsemiş oldu. Kalıcı yaz saati kararıyla birlikte Türkiye, sabit saat dilimini benimseyen ülkeler arasına katıldı. 

Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Saatler bu yıl geri alınacak mı araştırılıyor - 1. Resim

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Resmi kararlara göre Türkiye’de bu yıl da saatler geri alınmayacak. 2016’dan bu yana yürürlükte olan kalıcı yaz saati uygulaması, herhangi bir yasal değişiklik yapılmadığı sürece devam edecek.

Avrupa Birliği ülkelerinde her yıl ekim ayının son pazar günü kış saati uygulamasına geçilse de Türkiye bu sisteme dahil değil. Bu nedenle Avrupa ülkeleriyle aradaki zaman farkı bir saat artacak.

TÜRKİYE HANGİ SAAT DİLİMİNİ KULLANIYOR?

Türkiye, 2016 yılından bu yana UTC+3 (GMT+3) zaman diliminde sabit olarak kalmaktadır.

