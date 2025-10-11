EGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin maaş promosyonu için 2025 yılı süreci resmen başladı. Polis teşkilatında görev yapan binlerce kişi, ihalede bankaların sunacağı teklife odalandı.

EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) maaş promosyon anlaşmasına dair beklentiler devam ederken, mevcut sözleşmenin 13 Kasım 2025'te sona ereceği iddia ediliyor.

Kulis bilgilerine göre, süreç planlandığı gibi ilerlediği takdirde, promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 tarihinde yapılması tahmin ediliyor; Ancak kesin tarih, ihale sonuçlandıktan sonra açıklanacaktır.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASININ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna dair çalışmalarını tamamladığını ve teklifini sunduğunu açıkladı.

270 bin TL'lik promosyonun tek seferde, peşin ödenmesi ve yıllık enflasyon farkı oranında ek ödeme yapılması talep edildi.