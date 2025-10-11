Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk sinema ve televizyon oyuncusu olan Lemi Filozof, 2017 yılından beri TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Sürpriz Kutusu" isimli çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Şu sıralar Lemi Filozof hakkında "öldü" iddiaları gündemde. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

2007 yılında Recep İvedik filminde "otel görevlisi"ni oynayan Lemi Filozof,  2010-2011 sezonunda Dürüye'nin Güğümleri dizisinde 'Yaman' karakteriyle hafızalarda yer edindi. 

TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Sürpriz Kutusu" isimli çocuk eğlence programının ardından "Sürpriz kutusundaki adam" olarak hafızalarda yer eden Lemi Filozof hakkında çıkan ölüm iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

SÜRPRİZ KUTUSUNDAKİ ADAM ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Sürpriz kutusundaki adam ölmemiştir, hayattadır. Sürpriz Kutusu" isimli çocuk eğlence programının sevilen ismi Lemi Filozof’un ölüm iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 

“Sürpriz Kutusu” programının sunucusu olan Filozof, tiyatro ve televizyon projelerine aktif bir şekilde devam etmektedir.

LEMİ FİLOZOF KİMDİR, KAŞ YAŞINDA?

Türk sinema ve televizyon oyuncusu Lemi Filozof 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır

Lemi Filozof, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunudur. 1998'de Kadıköy Belediyesi KASDAV'da amatör tiyatroya başlayıp Yeditepe Oyuncuları'nda çocuk oyunlarında rol aldı. 

İlk olarak televizyon kariyerine Gurbetçiler dizisinde 'Bekir' karakteriyle adım attı. Tatlı Hayat, Emret Komutanım, Hepimiz Birimiz İçin, Dürüye'nin Güğümleri, Yerden Yüksek ve Kalbim Ege'de Kaldı gibi yapımlarda rol adlı. 

Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yaptı. TRT Okul^da Akıllı Alışveriş, ATV'de Kızlar ve Anneleri, programlarını sundu. 2017'den bu yana TRT Çocuk'ta Sürpriz Kutusu programının sunuculuğunu yapmaktadır. 3 Temmuz 2022'de Zerrin Eren ile evlenmiştir. 

