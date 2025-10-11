Fransa'ya Mbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, 3-0 kazandıkları ve bir gol attığı Azerbaycan maçının son bölümünde sakatlık geçirdi. İzlanda karşısında forma giyemeyeceği açıklanan genç futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa Milli Takımı, konuk ettiği Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 45+2'nci dakikada Kylian Mbappe, 69'uncu Rabiot ve 84'üncüdakikada Thauvin kaydetti.
SAKALANDI, OYUNDAN ÇIKTI
Karşılaşmada gol perdesini açan Mbappe, 83'üncüdakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.Fransa Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
İZLANDA MAÇINDA YOK
Mbappe'nin sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle 13 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği duyuruldu.26 yaşındaki futbolcu, İspanya'ya dönecek ve tedavisini kulübü Real Madrid'de sürdürecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş