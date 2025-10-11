Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fransa'ya Mbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi

Fransa'ya Mbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransa&#039;ya Mbappe&#039;den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi
Fransa, Futbol, Milli Takım, Mbappe, Sakatlık, Azerbaycan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, 3-0 kazandıkları ve bir gol attığı Azerbaycan maçının son bölümünde sakatlık geçirdi. İzlanda karşısında forma giyemeyeceği açıklanan genç futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa Milli Takımı, konuk ettiği Azerbaycan3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 45+2'nci dakikada Kylian Mbappe, 69'uncu Rabiot ve 84'üncüdakikada Thauvin kaydetti.

Fransa'ya Mbappe'den kötü haber: Kadrodan çıkarıldı, açıklama geldi - 1. Resim

SAKALANDI, OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmada gol perdesini açan Mbappe, 83'üncüdakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.Fransa Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

İZLANDA MAÇINDA YOK

Mbappe'nin sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle 13 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği duyuruldu.26 yaşındaki futbolcu, İspanya'ya dönecek ve tedavisini kulübü Real Madrid'de sürdürecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gözler Suriye'ye çevrilmişken Bakan Güler'den terör örgütlerine gözdağı!Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adanasporlu futbolcular lokantada rehin kaldı! Başkan telefonlara çıkmadı - SporFutbolcular lokantada rehin kaldı: Nedeni...Süper Lig'de 4,5 yıl sonra roller değişti: Erol Bulut'un koltuğunu alan Emre Belözoğlu aynı kaderi yaşadı - SporKoltuğunu almıştı, aynı kaderi yaşadıEfsane hakem Collina: Türk takımları benimle hiç kaybetmedi - SporEfsane hakem Collina: Türk takımları benimle hiç kaybetmediGalatasaray ile Senegal arasında kriz çıkarmıştı! Jakobs'un dönüş tarihi belli oldu - SporMektup krizi çıkarmıştı! Galatasaraylı yıldızın son durumuAnkaragücü sıfırı tüketti! Belediyeler de kulübe sırt çevirdi - SporNereden nereye! Efsane kulüp sıfırı tükettiDile kolay tam 206 gün oldu! Mert Hakan Yandaş'tan haber var - SporDile kolay tam 206 gün oldu! Sürpriz Mert Hakan gelişmesi
Sonraki Haber Yükleniyor...