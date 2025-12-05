İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kaza yapan sürücü araçta bayıldı! 9 saat sonra donmak üzereyken bulundu
Bursa İnegöl’de bağ evinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü, kazadan sonra bayıldı. 9 saat boyunca araçta mahsur kalan adam donmak üzereyken yoldan geçen bir sürücü tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Adem S. (59) yönetimindeki 16 PU 957 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bağ evinin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü baygınlık geçirdi.
9 SAAT SONRA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
Yaklaşık 9 saat sonra yoldan geçen bir sürücü, kaza yapan araçtaki sürücüyü baygın halde donmak üzereyken buldu. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
