5 Aralık öğle saatlerinden itibaren Sahibinden kullanıcıları uygulamaya ve web sitesine erişimde ciddi yavaşlamalar ve hatalar yaşanmaya başladı. Otomobil, emlak ve ikinci el ürün ilanlarına ulaşmak isteyen pek çok kişi bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Sahibinden çöktü mü sorusuna cevap arayan kullanıcılar erişim sorununun ne zaman düzeleceğini de merak ediyor.

Sahibinden çöktü mü sorusu gündemde yerini aldı. Yaşanan sorunun dünya genelinde etkili olan Cloudflare kaynaklı teknik arızanın bir sonucu olduğu belirtiliyor. Yaşanan sorun ise yalnızca Sahibinden’e özgü değil. Cloudflare altyapısını kullanan çok sayıda platformda benzer problemler görüldü.



SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ?



5 Aralık öğle saatlerinde Sahibinden kullanıcıları uygulama ve web site üzerinden erişim sorunu yaşamaya başladı. Sayfaların geç yüklenmesi, ilanların açılmaması ve hata ekranlarının görünmesi nedeniyle platforma giriş yapılamadığı bildirildi.

Sorunun uygulamaya özel olmadığı, Cloudflare altyapısında yaşanan teknik arızanın Türkiye genelinde birçok servisi etkilediği belirtiliyor.

SAHİBİNDEN NEDEN AÇILMIYOR?

Erişim problemlerinin ana nedeni Cloudflare servislerinde ortaya çıkan bağlantı hataları olarak açıkllandı. API ve proxy süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, Sahibinden’in sunucularla sağlıklı iletişim kuramamasına yol açtı. Kullanıcılar zaman aşımı ve 500 hata kodu gibi sunucu kaynaklı problemlerle karşılaştı.

SAHİBİNDEN NE ZAMAN DÜZELECEK?



Cloudflare tarafındaki teknik sorunun giderilmesiyle birlikte erişim problemlerinin kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor. Kesintinin bölgesel ve geçici olduğu bildirilirken, bağlantı trafiğinin stabilize edilmesi sonrasında Sahibinden uygulamasının da sorunsuz şekilde çalışacağı tahmin ediliyor.

