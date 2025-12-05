Cloudflare çöktü mü sorusu ve 500 Internal Server Error hatası gündeme geldi. 5 Aralık öğle saatlerinde Türkiye genelinde Cloudflare altyapısına bağlı hizmetlerde belirgin yavaşlama ve bağlantı kopmaları yaşandı. Hem bireysel kullanıcıların hem de bu altyapıyı kullanan web sitelerinin etkilenmesiyle birlikte çok sayıda platforma erişim ya tamamen durdu ya da ciddi şekilde gecikme yaşandı. API çağrıları, yönetim paneli erişimi ve proxy servislerinde yoğun hata raporları iletildi.

Cloudflare çöktü mü sorusu ile beraber 500 Internal Server Error hatası da merakla araştırılmaya başlandı. Günün ortasında başlayan dalgalanma, kısa sürede birçok internet sitesinde erişim zorluklarına yol açtı.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ?



5 Aralık öğle saatlerinde Cloudflare altyapısına bağlı internet sitelerinde erişim sorunları yaşandı. Türkiye’den yapılan bağlanntı isteklerinde hata oranlarının artması, pek çok web sitesine erişimi yavaşlattı veya tamamen durdurdu. 500 Internal Server Error hatası alan kullanıcılar uygulamaların genel durumunu araştırmaya başladı.

Cloudflare çöktü mü? 5 Aralık Cuma erişim sorunu birçok uygulamayı etkiledi

CLOUDFLARE NEDEN ÇALIŞMIYOR?



Cloudflare sunucularında yaşanan geçici bağlantı sorunları gündeme geldi. Türkiye çıkışlarında görülen hatalar, isteklerin sunuculara düzgün şekilde iletilememesine yol açtı. Kullanıcılar 500 Internal Server Error hatası aldı.

CLOUDFLARE NE ZAMAN DÜZELECEK?



Problemin kısa süre içinde normale dönmesi bekleniyor. Hata oranlarında dalgalanma devam etmekle birlikte erişimin saatler içerisinde kademeli olarak iyileşmesi için çalışmalar sürüyor.

