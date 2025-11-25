Türkiye’de 25 Kasım sabah saatlerinde Cloudflare servislerinde erişim yavaşlaması ve bağlantı hataları görüldü. Kullanıcılar özellikle API, Dashboard ve proxy hizmetlerinde gecikme yaşarke bazı sitelerde tamamen erişim dışı kalma sorunları rapor edildi.

Cloudflare altyapısını kullanan çok sayıda internet sitesinde 25 Kasım’da erişim problemleri yaşandı. Kesintiler, hem bireysel kullanıcıları hem de hizmet sağlayıcılarını etkiledi.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ 25 KASIM?

Cloudflare’ın son 24 saatlik kesinti grafikleri, özellikle Türkiye’den gönderilen bağlantı taleplerinde belirgin dalgalanmalar olduğunu gösteriyor. 25 Kasım sabahı 10.00 civarında hata oranlarının yükselmesi, bazı sitelerde tamamen erişim kaybına yol açtı. Kullanıcılar hata kodu 500 ve bağlantı zaman aşımı sorunlarıyla karşılaşırken Cloudflare üzerinden çalışan birçok web site ve uygulamada yavaşlama yaşandı.

Sorunun bölgesel olduğu ve ilerleyen saatlerde erişim sorunlarının düzeleceği tahmin ediliyor.

Cloudflare çöktü mü? 25 Kasım Cloudflare sunucu bağlantısı sorunu

ERROR CODE 500 HATASI NEDİR?

500 Internal Server Error, sunucu tarafında beklenmeyen bir sorun olduğunu gösteren genel bir hata kodudur. Cloudflare kesintisi sırasında pek çok kullanıcı bu hatayı aldı çünkü hizmet sağlayıcı sunuculara sağlıklı şekilde bağlanamadı. Yani sorun kullanıcı kaynaklı değil sunucu tarafındaki teknik problemden kaynaklanıyor.

Bu hata genellikle geçici ağ sorunları, konfigürasyon problemleri veya sunucu yüklenmesi gibi durumlarda görülür. Cloudflare altyapısındaki kesinti devam ettiği sürece bu hata kodunun ortaya çıkması olağan kabul ediliyor.

Cloudflare çöktü mü? 25 Kasım Cloudflare sunucu bağlantısı sorunu

CLOUDFLARE ENGELLEMESİNİ KALDIRIN SUNUCU SORUNU

Bazı kullanıcılar Cloudflare tarafından gösterilen “Cloudflare engellemesini kaldırın” uyarısı nedeniyle bağlantı sorunu yaşadığını bildirdi. Bu tür uyarılar genellikle sunucu taraflı cevap alamama, API’nin geç cevap vermesi veya güvenlik doğrulamalarının tamamlanamaması nedeniyle ortaya çıkıyor. 25 Kasım’daki dalgalanmanın bu doğrulama süreçlerini de etkilediği görüldü.

