UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor, grubun önemli maçlarından birinde Breidablik ile karşı karşıya gelecek. TRT 1’den şifresiz yayınlanacak karşılaşma öncesi maçın tarihi, saati ve oynanacağı stadyuma ilişkin bilgiler netleşti. Kırmızı beyazlıların Avrupa mücadelesi, sporseverlerin yakın takibinde.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor'un Breidablik ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi grup karşılaşması 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saatiye 23.00'te başlarken mücadele şifresiz olarak TRT 1'de ekrana gelecek.

SAMSUNSPOR BREİDABLİK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Breidablik Samsunspor karşılaşması, İzlanda’nın başkenti Reykjavİk’te bulunan 15 bin kapasiteli Laugardalsvöllur Stadyumunda oynanacak.

Soğuk hava şartlarıyla bilinen Reykjavik’te oynanacak karşılaşmanın zemini ve hava durumu, maçın gidişatını etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Samsunspor’un bu deplasmandan alacağı sonuç, gruptaki sıralamayı doğrudan belirleyecek. Konferans Ligi'nde lider konumunda bulunan Samsunspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

SAMSUNSPOR UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

27 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Breidablik-Samsunspor

11 Aralık Perşembe TSİ 20.45: Samsunspor-AEK

18 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Mainz-Samsunspor

