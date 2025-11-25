Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe’nin 5-2’lik galibiyetiyle sonuçlanan maç, Brezilyalı kaleci Ederson’un tribünlere yönelik yaptığı iddia edilen hareket nedeniyle gündeme oturdu. Maçın ardından sosyal medyada hızla yayılan video, taraftarlar ve kulüp çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı. Ederson ceza alacak mı, Galatasaray derbisinde oynayacak mı soruları ise futbolseverlerin gündemine bomba gibi düştü.

İddialara göre Ederson maç sırasında bir taraftar ile kısa bir etkileşim yaşadıktan sonra el hareketi yaptı. Görüntüler, başta Rizespor taraftarları olmak üzere geniş bir kitle tarafından paylaşıldı. Ederson ceza alacak mı, Galatasaray derbisinde oynayacak mı merak ediliyor.

EDERSON CEZA ALACAK MI?



Fenerbahçe kalecisi Ederson’un Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı iddia edilen tribün hareketi, disiplin soruşturmasını gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası hem Galatasaray hem de Rizespor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunmayı planlıyor. Federasyonun vereceği karar Ederson’un ceza alıp almayacağını belirleyecek.

EDERSON GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?



Ederson’un tribün hareketiyle ilgili soruşturma sonucuna göre 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak. Eğer disiplin kurulundan ceza çıkarsa Brezilyalı kaleci derbide sahada olamayacak.

EDERSON NE YAPTI?



Rizespor maçının ardından ortaya çıkan görüntülerde Ederson’un tribünlere dönerek el hareketi yaptığı iddia edildi. Video Rizespor taraftarları tarafından çekildiği öne sürülürken kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar videonun montaj veya yapay zeka ürünü olabileceğini dile getirirken tartışmalar devam ediyor.

EDERSON CEZALI MI?



Ederson henüz resmi olarak ceza almadı. Söz konusu hareketle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılacak başvuruların ardından disiplin kurulunun inceleme başlatması bekleniyor. Sürecin sonucuna göre kalecinin ligdeki ve muhtemel derbi maçındaki durumuna karar verilecek.

BETÜL TOKKAN

