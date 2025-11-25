Süper Lig'in 13'üncü haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden Trabzonspor, 13 hafta sonunda 28 puana yükseldi. Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibi, bu sezon İstanbul takımları karşısında önemli puanlar elde etti.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Trabzonspor, bu sezon İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlarda sadece bir defa sahadan puansız ayrıldı.

Trabzonspor deplasmanda RAMS Başahşehir'iş 4-3 mağlup etti

6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5'nci haftada Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 7'nci haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10'uncu haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken, 11'inci haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13'üncü haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi.

18 PUANIN 13'ÜNÜ İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI

Trabzonspor, ligde topladığı puanların yarısına yakınını İstanbul takımları karşısında aldı. Ligde 28 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda hanesine 13 puan yazdırdı. Trabzonspor, İstanbul takımları önünde 6 maçta sadece 5 puan yitirdi.

2 PUAN ORTALAMASINI AŞTI

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 6 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 11 gol atarken, maç başına 1,83 gol ortalaması yakaladı.

