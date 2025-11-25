Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 8'inci dakikasında Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca, Festy Ebosele'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele'nin sarı kartını iptal edip, kırmızı kart gösterdi. Ev sahibi ekip, ayak bileğinde kırık ve bağlarda kopma tespit edilen eski kaptanı Visca hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 4-3 mağlup oldukları maç sonrası Trabzonspor forması giyen ve sakatlık yaşayan eski oyuncusu Edin Visca için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

Trabzonspor oyuncusu Edin Visca, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmada, kulübümüzün eski kaptanlarından ve Türk futbolunun değerli isimlerinden Edin Visca'nın talihsiz sakatlık sonucunda ayağında kırık oluştuğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca kulübümüze emek vermiş, karakteri ve profesyonelliğiyle her zaman örnek olmuş Edin Visca'ya ve Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Edin'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

