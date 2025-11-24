Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i 4-3 mağlup ettikleri maçta talihsiz bir şekilde sakatlanan Edin Visca'nın operasyon geçireceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Mücadelede sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın ayağında kırık olduğunu ve ameliyat edileceğini kaydeden Tekke, "Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler. Kırık olduğu yönünde haber aldık. İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor." diye konuştu.

"MUÇI ADINA ÇOK SEVİNDİM"

Muçi'nin attığı galibiyet golüne ilişkin konuşan Tekke, "Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var… Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma 'At ve gün senin günün olsun' dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz bir patlama oldu herhalde." dedi.

EMRAH TAŞÇI

