Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da Boşnak yıldız Edin Visca, çok talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Trabzonspor'un 35 yaşındaki deneyimli yıldızı Edin Visca, Süper Lig'de Başakşehir ile deplasmanda karşılaştıkları maçta kötü bir sakatlık yaşadı.

Başakşehir'de oynanan maçta Ebosele’nin müdahalesiyle acı içinde yer kalan Visca, müsabakaya devam edemedi.

VAR UYARDI, KIRMIZI ÇIKTI

Ebosele’nin VAR uyarısının ardından kırmızı kart gördüğü pozisyonda sol bileğinden sakatlanan Visca, yerini Kazeem Olaigbe’ye bıraktı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ayakta durmakta zorlanan Boşnak futbolcu, sağlık görevlilerinin desteğiyle soyunma odasına gitti.

TRABZONSPOR'DA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "RAMS Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan kaptanımız Edin Vişça’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

EMRAH TAŞÇI

