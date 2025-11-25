ABD’li sosyal medya fenomeni Candace Owens, Brigitte Macron hakkında aylardır dile getirdiği “erkek doğdu” iddiasının ardından tartışmayı daha da büyüten bir çıkış yaptı. Owens, Fransa’nın kendisini susturmak için İsrail destekli bir suikast timi devreye soktuğunu öne sürdü

ABD'li sosyal medya fenomeni ve yorumcu Candace Owens, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’un kendisini öldürtmek için İsrail destekli bir suikast timi tuttuğunu iddia ederek sosyal medyayı karıştırdı.

MACRON’LAR BENİ ÖLDÜRTMEK İÇİN PARA ÖDEDİ

Owens, gece yarısı X hesabından yaptığı paylaşımlarda, Emmanuel Macron ve Brigitte Macron’un kendisini öldürmek için bir suikast timi kurduğunu öne sürdü.

Owens, “Fransız hükümetinde üst düzey bir görevlinin” kendisiyle iletişime geçtiğini ve bu kişinin, “Macron çiftinin en az bir İsrailli’nin de içinde bulunduğu geniş kapsamlı bir komploya para aktardığını” söylediğini iddia etti.

Paylaşım kısa sürede 40 milyonu aşan görüntülenmeye ulaştı.

MACRON ÇİFTİ İLE UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN GERİLİM

Owens, aylardır Brigitte Macron'un “biyolojik olarak erkek doğduğu” yönünde iddialar ortaya atıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi temmuz ayında Owens’a karşı iftira davası açmış, bu çıkışın ardından tansiyon daha da yükselmişti.

OWENS: SUİKASTÇILAR CHARLİE KİRK CİNAYETİYLE BAĞLANTILI

Owens, suikast timinin, geçtiğimiz aylarda öldürülen Charlie Kirk’ün saldırganıyla bağlantılı olduğunu da öne sürdü. İddiaya göre suikastçılardan biri, “Fransız lejyonunun 13. tugayında eğitilmişti”.

Owens, bunu desteklemek için “Fransa ve İsrail’in ortak bir suikast planı yürüttüğünü” iddia ederken, yakında suikastçıların isimlerini açıklayacağını da ekledi.

1,5 MİLYON DOLARLIK İDDİA

Owens, sonraki paylaşımında başına 1,5 milyon dolarlık bir “ödül” konduğunu ileri sürdü ve “Macron’un bu parayı aktardığı ortaya çıktığında dünya nasıl tepki verecek?” sorusunu yöneltti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: GERÇEK ZAMANLI BİR ÇÖKÜŞ İZLİYORUZ

Owens’ın mesajları sosyal medyada alay konusu hâline geldi. Birçok kullanıcı, “akıl sağlığı uyarısı” gibi ifadeler kullanarak Owens’ın kontrolünü kaybettiğini savundu.

Hudson Enstitüsü’nden Mike Doran, Owens’ın gönderisine “Artık silah sınıfı deli ülkesi… Radyoaktivite seviyeleri rekor kırıyor” yorumunu yaptı.

MACRON CEPHESİNDEN CEVAP YOK

Fransa cephesi iddialara cevap vermezken, Owens’ın açıklamaları ABD–Fransa–İsrail ekseninde yeni tartışmaları tetikledi.

MÜZEYYEN BIYIK

