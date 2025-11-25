Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte konuştu. Erdoğan, "Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır. Kadın mutluysa ailesi de mutludur, huzurludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü sebebiyle düzenlenen programda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kadına ve çocuğa karşı şiddet bir insanlık suçudur. Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır.

Her türlü şiddetin mağduru olan kadınlar, itirazlarını yükselttikçe inşallah değişim çok daha hızlı gerçekleşecek.

"KÜÇÜK KIYAMETİN HABERCİSİ"

Sizler bu şekilde sağlam durdukça biz de sizden aldığımız güçle çok daha ileri adımlar atmayı sürdüreceğiz. Kadına ve çocuğa şiddet sorununu rakamlar üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Türkiye'nin bu meselede başkalarına kıyasla daha kötü durumda olması değildir. Tam tersine Avrupa ülkelerine göre çok çok ilerideyiz. Bize örnek gösterilen ülkelerin yapmadığı önleyici düzenlemeleri hayata geçirmiş bir ülkeyiz.

Tek bir hanım kardeşimiz bile şiddet kurban oluyorsa bu bizim için küçük kıyametin koptuğunun habercisidir. Tek bir kayıp bile çoktur. İstatistikler arasında kaybolmasına müsaade edilmeyecek kadar değerlidir. Meseleye insan merkezli bakıyoruz.

Dünyada her gün binlerce insan, daha çok kadın ve çocuklar çeşitli şiddet türlerine uğruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına şiddet' mesajı: Vicdanları kararmıştır

"KADIN MUTLUYSA AİLE DE MUTLUDUR"

Tepkilerinin ölçüsünü mağdurlar ve faillerin kimliklerine göre ayarlayanlar, o suçu işleyenler kadar adaletsizliğe ortak olmuşlardır. Kadına ve çocuğa şiddeti belli bir bölgeye, topluma mal eden yaklaşımlar sorunun çözümüne değil kronikleşmesine sebep oluyor. Gazzeli kadınlara yönelik barbarlık, hak ettiği tepkiyi görmedi.

Değerli dostlarım, toplumun temeli olan ailenin de sosyal hayatında kilit taşı kadındır. Eğer kadın mutluysa aile mutludur. Kadın huzurluysa o ailede huzur vardır. Kadına yönelik şiddet en başta aileye vurulmuş menfur bir darbedir. Bizim kültürümüzde aile mahremiyeti olan bir yapıdır.

Aileye sahip çıkmak ise tüm bireylerin içinde huzur bulduğu güvenli bir çatı inşa etmek demek. Aileyi herkesin yuvası haline getirdiğimiz ölçüde istikbale güvenle taşıyabiliriz. Değilse zaten ağır saldırı altındaki ailenin zemin kaybetmesine mani olamayız.

BABALARA DA SESLENDİ: EŞLERİNİZE DESTEK OLUN!

Şehir hayatının sıkıntılarıyla birlikte ailenin omuzlarına binen yük artmakta. Bunun sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için kadın-erkek arasında denge şarttır. Çocukların eğitimi ve yetiştirilmesinde annenin yanı sıra babalara da önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Herhalde babalar alınmıyor değil mi?

Dijital dünyadan doğan tehditler artarken çocuklara kol kanat germek sadece annelerin değil babaların da birincil görevidir. Hayatı paylaştığımız eşlerimize daha fazla destek olmamız gerekiyor. Babalardan eşlerine daha fazla yardımcı olmalarını, daha fazla yük almalarını istirham ediyorum.

Türkiye'nin son 23 yılda şiddetle mücadele başta olmak üzere sıfır tolerans ilkesiyle etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Kadınları güçlendirmenin gayretinde olduk. 2002'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9, ekim 2025'te 35,7'ye yükseldi, kadın istihdam oranı 35,8'e çıktı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele 5. ulusal eylem planımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Planın tüm boyutlarıyla etkin şekilde tatbik edilmesini canı gönülden diliyorum. Bir kez daha dile getiriyorum; kadına şiddet, insanlığa ihanettir."

GÖZDE NUR BAYAR

