Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda belirlenen heyetin İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi gündemdeki yerini korurken, DEM Parti'den ilk yorum geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, komisyonun Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununa ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yakalanan bu fırsatın sekteye uğramaması için geçen hafta partisinin grup toplantısında yeni bir çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, sürecin hızlandırılması gerektiğini belirterek "Hiç kimse İmralı’ya ziyarete yanaşmazsa gocunmadan üç arkadaşımı alır ben giderim." ifadelerini kullanmıştı.

Bu çıkış sonrası Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir araya gelip İmralı'ya gitmesi için yeni bir heyet belirledi. AK Partili Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit dün MİT koordinesinde İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

İMRALI İLE NE KONUŞULDU? DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Gündemde sıcaklığı koruyan görüşmeyle ilgili DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Partisinin grup toplantısında da konuyla ilgili konuşan Hatimoğulları, komisyonun Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununa ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Hatimoğulları konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye sorununa ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzey Doğu Suriye özelinde ve Suriye’nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması, Komisyon’un hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır.

DEM Parti olarak bizler bu süreçte üzerimize düşen görev ve sorumluluğun farkındayız ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğu büyüktür. Bu yolun ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından bu yasal ve hukuki düzenlemelerin acil yapılmasıdır"

BASIN MENSUPLARININ İMRALI SORUSUNU CEVAPLADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, grup toplantısı sonrası İmralı ziyaretine ilişkin basın mensupları tarafından sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın Komisyon toplandıktan sonra Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak. Tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz biz DEM Parti olarak ama bunun kararı yarın Komisyon’da alınacak"

MAHMUT EKİNCİ

