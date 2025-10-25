Macron'un eşi Brigitte, vergi sitesinde erkek ismiyle kayıtlı çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, ülkenin resmi vergi sitesinde erkek ismiyle kayıtlı göründü.

'JEAN-MİCHEL' İSMİ SKANDALI

Olay, Eylül 2024’te meydana geldi. BFMTV kanalının hazırladığı belgesele göre, Brigitte Macron vergi bilgilerini kontrol ederken, adının yazılı olması gereken bölümde "Jean-Michel" ismini gördü.

Brigitte Macron'un idari asistanı Tristan Bome, bunun teknik bir arıza değil, dışarıdan yapılan bilinçli bir müdahale olduğunu açıkladı.

ELYSEE SARAYI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Elysee Sarayı olayın ardından konuyu en üst düzeyde ele aldı. Brigitte Macron, savcılığa başvurdu ve soruşturma resmen başlatıldı.

BFMTV belgeselinde yer alan bilgilere göre, verilerin değiştirilmesiyle bağlantılı olabilecek iki şüpheli tespit edildi.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ"

Brigitte Macron, yıllardır “erkek olarak doğduğu” iddiasını öne süren komplo teorileriyle mücadele ediyor.

Sosyal medyada yayılan iddialar, kısa sürede uluslararası boyuta taşındı ve First Lady’nin kimliğini hedef alan karalama kampanyalarına dönüştü.

GENETİK TEST HAZIRLIĞI

İddialara göre Brigitte Macron, söylentilere kesin bir son vermek için biyolojik kimliğini doğrulayacak genetik test yaptırmayı planlıyor.

"KOMPLO TEORİLERİNİN KAYNAĞI"

Fransa’daki medya kaynakları, bu iddiaların Amerikalı blog yazarı Candace Owens tarafından yaygınlaştırıldığını aktarıldı.

Macron çifti, Owens’a karşı iftira davası açtı ve özel dedektifler aracılığıyla süreci yakından takip ediyor.

SKANDAL BELGESELDE ORTAYA ÇIKTI

BFMTV’nin yeni belgeseli “Ligne Rouge: De la rumeur au complot, l’affaire Brigitte Macron”, skandalın perde arkasını açığa çıkardı.

Yapımda, First Lady’ye yönelik çevrim içi saldırıların nasıl organize edildiği ve Fransa’nın bilgi güvenliği sistemindeki açığın nasıl kullanıldığı ayrıntılı biçimde anlatılıyor.