Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Macron'un eşi Brigitte hakkında inanılmaz iddia! Mahkeme süreci resmen başladı

Macron'un eşi Brigitte hakkında inanılmaz iddia! Mahkeme süreci resmen başladı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Macron&#039;un eşi Brigitte hakkında inanılmaz iddia! Mahkeme süreci resmen başladı
Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, “erkek olarak doğdu” iddiasında bulunan ABD’li sağcı influencer Candace Owens’a iftira davası açtı. Macron’un avukatları, mahkemede “fotoğraf ve bilimsel belgelerle” Brigitte Macron’un kadın olduğunu kanıtlayacaklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, hakkında ortaya atılan “erkek olarak doğdu” iddiaları nedeniyle ABD’li sağcı influencer Candace Owens’a iftira davası açtı.

FOTOĞRAFİK VE BİLİMSEL KANITLAR SUNACAĞIZ'

Macron çiftinin ABD’li avukatı Tom Clare, BBC’ye verdiği röportajda, Owens’a karşı açılan davada Brigitte Macron’un “fotoğraf ve bilimsel belgelerle kadın olduğunu kanıtlayacağını” söyledi.

Clare, “Bu iddialar inanılmaz derecede üzücü. Bayan Macron ve eşi, söylentilere karşı yasal işlem başlatmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

OWENS'IN İDDİALARI

Candace Owens, sosyal medyada Brigitte Macron’un cinsiyet kimliği hakkında asılsız iddialar ortaya atmış ve “erkek olarak doğduğunu” ileri sürmüştü. Owens’ın avukatları ise açılan davanın reddedilmesi için dilekçe sundu.

DURUŞMADA KRİTİK BELGELER

Macron’un avukatı, duruşmada Brigitte Macron’un kadın olduğuna dair kanıt niteliğinde fotoğraf ve belgelerin mahkemeye sunulacağını açıkladı.

 

Kaynak: Dış Haberler

Milyoner’de Gazze gerçeği! Oktay Kaynarca, “Bu cevaba alkış yok” dediCHERI ile Uzay'a yerli yolculuk! ODTÜ, Ay’a keşif aracı gönderiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan–Miçotakis Zirvesi BM'ye taşınıyor! Yunan medyası konu başlıklarını duyurdu - DünyaErdoğan–Miçotakis Zirvesi BM'ye taşınıyor!Şarkıcı D4vd'nin aracında parçalanmış halde bulunmuştu! Cesedin kimliği belli oldu - DünyaÜnlü şarkıcının aracında bulunmuştu! Cesedin kimliği belli olduParis'te müze soygunu! 29 milyonluk altın çaldılar - DünyaÜlke bu soygunla çalkalanıyor! 29 milyonluk altın çaldılarAlmanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği! Binlerce kişi tahliye edildi - DünyaAlmanya'da büyük panik! Binlerce kişi tahliye edildiRum basını itiraf etti: TB2 korkusuyla başka ülkelerden yardım dileniyoruz! - Dünya"TB2 korkusu yüzünden yardım dileniyoruz"Tiffany Trump Türk milyarderin yatında! Lüks tatili ABD’de gündem oldu - DünyaTiffany Trump Türk milyarderin yatında! Lüks tatili ABD’de gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...