Macron'un eşi Brigitte hakkında inanılmaz iddia! Mahkeme süreci resmen başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, hakkında ortaya atılan “erkek olarak doğdu” iddiaları nedeniyle ABD’li sağcı influencer Candace Owens’a iftira davası açtı.

FOTOĞRAFİK VE BİLİMSEL KANITLAR SUNACAĞIZ'

Macron çiftinin ABD’li avukatı Tom Clare, BBC’ye verdiği röportajda, Owens’a karşı açılan davada Brigitte Macron’un “fotoğraf ve bilimsel belgelerle kadın olduğunu kanıtlayacağını” söyledi.

Clare, “Bu iddialar inanılmaz derecede üzücü. Bayan Macron ve eşi, söylentilere karşı yasal işlem başlatmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

OWENS'IN İDDİALARI

Candace Owens, sosyal medyada Brigitte Macron’un cinsiyet kimliği hakkında asılsız iddialar ortaya atmış ve “erkek olarak doğduğunu” ileri sürmüştü. Owens’ın avukatları ise açılan davanın reddedilmesi için dilekçe sundu.

DURUŞMADA KRİTİK BELGELER

Macron’un avukatı, duruşmada Brigitte Macron’un kadın olduğuna dair kanıt niteliğinde fotoğraf ve belgelerin mahkemeye sunulacağını açıkladı.