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Eşi, Macron'un elini havada bırakmıştı! Krizin sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eşi, Macron&#039;un elini havada bırakmıştı! Krizin sebebi ortaya çıktı
Brigitte Macron, Kriz, Kayıp, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde eşi Brigitte Macron ile beraber İngiltere ziyareti gerçekleştirdi. Uçaktan indikleri esnada Macron’un yardımını görmezden gelen Brigitte Macron, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İngiliz basını Fransız liderin eşinin gerginliğinin sebebini yazdı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere ziyareti gerçekleştiren Emmanuel Macron ve eşinin durgunluğu kameralara yansımıştı. Tokatlama krizinin ardından yaşanan olay, ikilinin arasındaki yeni bir kriz olarak gündem olurken İngiliz basını gerçeği ortaya çıkardı.

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YAŞANANLARIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

The Mirror’un haberine göre, Brigitte Macron İngiltere ziyaretinden bir hafta önce kız kardeşini kaybetti. Yaşadığı acı kayıp durgunluğunun sebebi olarak bildirilirken, Mail Online’e konuşan bir kaynak, ''Çifte yakın bir kaynak, bugün bize (Brigitte) Macron’un bu kadar durgun ve eşinden rahatsız görünmesinin temel sebebinin bu olduğunu söyledi. Macron, kız kardeşini çok seviyordu; kaybı onu çok fazla etkiledi'' açıklamasında bulundu.

Acılı Macron ise kaybına rağmen eşini İngiltere'ye yalnız göndermedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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