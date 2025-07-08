Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Aylar önce tokatlamıştı! Macron çiftinde yeni kriz: Sosyal medyada gündem oldu

Aylar önce tokatlamıştı! Macron çiftinde yeni kriz: Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Sosyal Medya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üç günlük resmi ziyaret için dün İngiltere'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi yeni bir krizle gündeme bomba gibi düştü. Uçaktan inen Macron eşi Brigitte’ye yardım etmek için elini uzattı ancak eşi elini tutmayı tercih etmeyerek merdivenlere tutundu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. 

Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron'dan tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara el salladığı anlar dikkat çekmişti. Macron, daha sonra yaptığı açıklamada şakalaştıklarını söylemişti.

Aylar önce tokatlamıştı! Macron çiftinde yeni kriz: Sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

ELİNİ TUTMADI

Aylar sonra üç günlük ziyaret için İngiltere’ye gelen Macron çifti yeni bir olayla gündem oldu. Macron uçaktan inerken eşi Brigitte'ye yardım etmek için elini uzattı.

Aylar önce tokatlamıştı! Macron çiftinde yeni kriz: Sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

ARALARINDAKİ GERGİNLİK DİKKATLERDEN KAÇMADI

Macron’un elini tutmayan Brigitte, merdiven korkuluklarını tutarak indi. İkili arasındaki gerginlik dikkat çekerken, İngiliz basını görüntüleri manşetlere taşıdı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kalp krizi geçiren Onur Akay’dan ilk paylaşım! Son durumunu açıkladıBursa'da genç kızların kavgasında kan aktı! 1 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ermenistan’da Mecliste tekmeli yumruklu kavga! Dokunulmazlık krizi büyüyor - DünyaErmenistan’da Mecliste tekmeli yumruklu kavga!İspanya, Madleen gemisi saldırısı nedeniyle Netanyahu hakkında savaş suçları soruşturması başlattı - Dünyaİspanya Madleen için Netanyahu'ya dava açtıSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Köpeği kilometrelerce sürükleyip öldürdü - DünyaSosyal medya ayağa kalktı! Yaptığı işkence kan dondurduİspanya'da dehşet görüntüler! Boğa koşularında 8 kişi yaralandı - DünyaBoğa etkinliğe katılanlara saldırdıEnerjide yeni rota! Bakan Bayraktar, Türkiye Today’de anlattı - DünyaBayraktar, Türkiye Today’de anlattıHırvatistan'da sağanak yağış kazayı getirdi! Feribot, çarptığı gemiyi batırdı: Alarma geçildi - DünyaSağanak yağış kazayı getirdi! Feribot, çarptığı gemiyi batırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...