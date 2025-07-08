Aylar önce tokatlamıştı! Macron çiftinde yeni kriz: Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 16:04 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 17:11 - Güncelleme:

Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Sosyal Medya, Haber

Üç günlük resmi ziyaret için dün İngiltere'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi yeni bir krizle gündeme bomba gibi düştü. Uçaktan inen Macron eşi Brigitte’ye yardım etmek için elini uzattı ancak eşi elini tutmayı tercih etmeyerek merdivenlere tutundu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron'dan tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara el salladığı anlar dikkat çekmişti. Macron, daha sonra yaptığı açıklamada şakalaştıklarını söylemişti. ELİNİ TUTMADI Aylar sonra üç günlük ziyaret için İngiltere’ye gelen Macron çifti yeni bir olayla gündem oldu. Macron uçaktan inerken eşi Brigitte'ye yardım etmek için elini uzattı. ARALARINDAKİ GERGİNLİK DİKKATLERDEN KAÇMADI Macron’un elini tutmayan Brigitte, merdiven korkuluklarını tutarak indi. İkili arasındaki gerginlik dikkat çekerken, İngiliz basını görüntüleri manşetlere taşıdı. İlgili Haber 3 yılın ardından ilk görüşme! Putin ve Macron arasında 'Ukrayna' restleşmesi Göçmenler ölüm çukuruna terk edildi, hükümetten açıklama geldi: Kontrol eden ABD'dir!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı