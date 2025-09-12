Macron’un koltuğu sallanıyor: 104 imza ile azil süreci başladı

Fransa’da siyasi kriz derinleşiyor. 104 milletvekili, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınması için Ulusal Meclis’e sunulan yasa tasarısını resmen onayladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Mathilde Panot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 104 milletvekilinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u görevden almak için Ulusal Meclis’e sunulan tasarıya imza verdiğini duyurdu. Panot, “Tarihi bir an! Macron gitmelidir” dedi.

Süreç, öncelikle Ulusal Meclis Başkanlık Divanı’nın önergeyi değerlendirme kararı vermesine bağlı olacak. Kabul edilmesi halinde, tasarı iki hafta içinde Ulusal Meclis’te oylanacak ve milletvekillerinin üçte iki çoğunluğu gerekecek. Ardından Senato’nun da aynı koşullarda onaylaması şart.

Her iki mecliste toplam 925 parlamenterden 617’sinin lehte oy kullanması durumunda Macron görevden alınacak. Böylece, Fransa tarihinde görevden alınan ikinci cumhurbaşkanı olacak. İlk örnek, 1940’ta Cumhurbaşkanı Albert Lebrun’un parlamento tarafından görevden alınmasıyla yaşanmıştı.

SOKAKLARDA 'HER ŞEYİ ENGELLEYELİM' PROTESTOLARI

10 Eylül’de düzenlenen kitlesel protestolar Macron üzerindeki baskıyı artırdı. Halk “Her şeyi engelleyelim” sloganıyla sokakları doldurdu, çöp bidonları ateşe verildi, polisle çatışmalar yaşandı.

Anketler Macron’un popülaritesinin Sarı Yelekliler dönemindeki kadar düşük olduğunu gösteriyor. Fransızların yüzde 61’i erken seçim istiyor.

MACRON'UN ÖNÜNDEKİ SENARYOLAR Erken cumhurbaşkanlığı seçimi olasılığı, ancak düşük ihtimal. Meclis'i feshedebilir mi? Yeni seçim çağrısı yapabilir, fakat anketler Macron’un çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. 16. madde: Tüm yetkileri üzerine alması teorik olarak mümkün ama siyasi kaos getireceği için muhtemel görülmüyor.

MUHALEFET VE YENİ CUMHURİYET TARTIŞMASI

Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik (RN) anketlerde %31 ile önde. Sol Parti lideri Olivier Faure hükümet kurma yetkisi beklerken, Jean-Luc Mélenchon mevcut krizi “rejim krizi” olarak tanımlıyor ve Altıncı Cumhuriyet’in ilanını savunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan François Bayrou hükümeti, güvensizlik oylamasını kaybederek istifa etmişti.