Macron istifa mı ediyor? 'Siyaset sahnesinden silinebilir' dediler!

Fransa siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bir kriz kapıda. Son 20 ayda dört başbakan değiştirilen ülkede, beşincisinin de görevden ayrılması an meselesi. Başbakan François Bayrou’nun bugün istifasını açıklayabileceği iddia ediliyor. Üstelik bu kriz, sadece hükümetin değil, doğrudan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da siyasi sonunu getirebilir.

"İNTİHAR ADIMI": BAYROU GÜVEN OYLAMASINA GİDİYOR

Yaklaşık dokuz aydır görevde bulunan Bayrou, güven oylaması öncesinde büyük baskı altında. New York Times, kararı "intihar adımı" olarak nitelendirirken, Bayrou, oylamayla hükümete güvenoyu arıyor.

Verian Group'un Le Figaro için yaptığı son ankete göre seçmenlerin sadece %14’ü Bayrou’yu destekliyor. Macron’a duyulan güven ise %15 seviyesine geriledi.

PARLAMENTO FELÇ, MACRON İZOLE

Ulusal Meclis’te aşırı sağ ve sol partiler Bayrou’ya karşı birleşti. 577 sandalyeli mecliste 330 sandalyeye sahip olan muhalefet, hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğu sağlıyor. Parlamento, aşırı uçlar, merkez ve sol bloklar arasında bölünmüş durumda ve bu, hükümetin karar alma süreçlerini tamamen kilitliyor.

Macron’un Haziran 2024’te aldığı erken seçim kararı ise siyasi çıkmazı daha da derinleştirdi.

"MACRON DA İSTİFA ETMELİ"

Sky News, Fransa’yı “Avrupa’nın sorunlu çocuğu” olarak tanımlarken, Fransız halkının büyük bölümü artık değişim istiyor. RT’nin aktardığına göre Fransızların %67’si Macron’un istifasını, %72’si ise Bayrou’nun görevden alınmasını destekliyor.

"HÜKÜMETİN DÜŞMESİ FELAKET DEĞİL"

Bayrou, geçtiğimiz hafta RTL’ye verdiği demeçte güven oylaması çağrısını "Hayatta hükümetin düşmesinden daha kötü felaketler de vardır" sözleriyle savundu.

EKONOMİK GÖSTERGELER ALARM VERİYOR

Ülke ekonomisi de siyaset gibi alarm veriyor. Fransa'nın bütçe açığı 198 milyar dolara, ulusal borç ise 3,93 trilyon dolara ulaştı. Avrupa Birliği’nin belirlediği %3’lük bütçe açığı sınırının neredeyse iki katı olarak kayıtlara geçti. Borç faizi yıllık 77 milyar doları aşıyor.

Fransa’nın değerli sosyal güvenlik ağı; eğitim, sağlık ve emeklilik sistemi tehdit altında.

AŞIRI SAĞ GÜÇLENİYOR

Yeni bir erken seçim senaryosu, Macron’un en büyük kabusu olabilir. Zira anketler, Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin bu seçimlerden birinci parti olarak çıkacağını öngördü.

Bayrou'nun istifası halinde Macron’un yeni bir başbakan ataması gerekecek. Ancak mevcut siyasi denge göz önüne alındığında, bu adımın çözüm getirmesi beklenmiyor.

FRANSA YÖNETİLEMEZ HALE Mİ GELDİ?

Anayasa hukuku uzmanı Prof. Alexandre Viala, Le Monde gazetesine yaptığı değerlendirmede "Yeni güç dengesi parlamentoyu ve hükümeti çalışamaz hale getirdi" dedi. Viala’ya göre, Bayrou'nun görevden alınması durumunda Macron'un istifası da kaçınılmaz bir tartışma haline gelecek.