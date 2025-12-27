Emine Erdoğan, "Gazze’nin dünya haritasındaki yeri bir toplu iğne başı kadar değil. Beykoz ilçesi kadar bir alan tarihin en kanlı, en vahşi, en sistematik soykırımının merkezi oldu" dedi.

MURAT ÖZTEKİN - Emine Erdoğan, Gazze’de yaşanan katliamlara dikkat çeken “Kalanlar: Filistin” sergisinin açılışını gerçekleştirdi. İstanbul’daki Kalyon Kültür’de düzenlenen serginin açılış töreni, Kur’ân-ı kerim tilavetiyle başladı. Mazlumlar için dua edilen törende, Gazze’deki dramı işleyen kısa filmin de gösterimi yapıldı.

"BU UMUDUN BİR PARÇASI OLMALIYIZ"

Burada konuşan Emine Erdoğan “Gazze’nin dünya haritasındaki yeri bir toplu iğne başı kadar değil. Yüz ölçümü sadece 365 kilometrekare, yani aşağı yukarı Beykoz ilçesi kadar bir alan ama gelin görün ki bu avuç içi kadar yer, tarihin en kanlı, en vahşi, en sistematik soykırımıyla, hiçbir vicdanın kaldıramayacağı acıların merkezi oldu” dedi.

Buna rağmen hayatta kalan 2 milyon Gazzelinin direndiğini kaydeden Erdoğan “İnsanlar küllerinden doğacak bir Gazze’ye inanıyorlar. Biz de inanıyoruz... Bu umudun bir parçası olmalıyız” diye konuştu.

Erdoğan, sanatla hafıza oluşturmanın önemli olduğunu belirterek sergiyi hazırlayanlara teşekkür etti. Törene katılan Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish de konuşmasında Gazze’ye desteklerinden dolayı Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Türk Kızılay Başkanı Prof. Fatma Meriç Yılmaz ise insanların Gazze’de devamlı ölüm tehlikesi içerisinde yaşadığını, acil yardımların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Emine Erdoğan: Gazze'de umudun parçası olmalıyız

HER ZİYARET FİLİSTİN’E BAĞIŞ

Kalyon Vakfı ve Türk Kızılay iş birliğiyle açılan sergi müddetince yapılacak her bir ziyaret, Filistin’e bağışa dönüşecek. QR kodlarıyla yapılacak bağışlar, Türk Kızılay’ınca Diziler kücük bölgedeki insanlara ulaştırılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası