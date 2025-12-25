İsrail Güvenlik Kabinesi'nin geçen Pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni Yahudi yerleşim birimi kurulmasını onaylaması, aralarında İngiltere, Kanada ve Almanya'nın da bulunduğu 14 ülke tarafından kınandı. Ülkeler, bu tek taraflı eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgede istikrarsızlık riskini artırdığını belirterek İsrail'i kararından dönmeye çağırdı.

Aralarında İngiltere, Kanada ve Almanya'nın da bulunduğu on dört ülke, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria’da 19 yeni yerleşim yerini onaylamasını kınadı ve bu kararın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve istikrarsızlığı körükleme riski taşıdığını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamasına göre, ülke geçen Pazar günü, son toplamı 69'a çıkaran yeni Yahudi yerleşimleri için bir öneriyi onayladı.

İsrailin Batı Şeriadaki yerleşiminde yüzde 50 artış: 14 ülkeden sert kınama!

Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, İzlanda, İrlanda, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç ve İspanya'nın da yer aldığı İngiltere tarafından yayımlanan ortak bir açıklamada, "İsrail'i bu kararı ve yerleşimlerin genişletilmesini geri almaya çağırıyoruz. Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının daha geniş çaplı yoğunlaşmasının bir parçası olan bu tür tek taraflı eylemler, yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda istikrarsızlığı körükleme riskini de taşıyor. "Bunlar, 2. aşamaya geçme çabaları ortasında Gazze için kapsamlı planın uygulanmasını baltalama ve bölge genelinde uzun vadeli barış ve güvenlik umutlarına zarar verme riskini taşıyor. Her türlü ilhaka ve E1 yerleşimi ile binlerce yeni konut biriminin onaylanması dahil olmak üzere yerleşim politikalarının genişletilmesine yönelik açık karşı duruşumuzu hatırlatıyoruz. İsrail'i, BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda bu kararı ve yerleşimlerin genişletilmesini geri almaya çağırıyoruz" denildi.

Bununla birlikte, İsrail’in son genişleme planı, daha önce 2005’teki geri çekilme planı sırasında tahliye edilen iki yerleşimi içeriyor.

YERLEŞİMLER ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YASADIŞI

Güvenlik kabinesinin onayı, mevcut hükümetin görev süresi boyunca Batı Şeria'daki yerleşim sayısını neredeyse yüzde 50 artırıyor. 2022'de Batı Şeria'da 141 yerleşim varken, son onayla birlikte bu sayı 210'a ulaştı. Yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

İsrailin Batı Şeriadaki yerleşiminde yüzde 50 artış: 14 ülkeden sert kınama!

Diğer taraftan 14 ülkenin açıklamasına ek olarak şunlar belirtildi:

"Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına olan desteğimizde kararlıyız. İki demokratik devletin, İsrail ve Filistin'in, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana barış ve güvenlik içinde yaşadığı, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan sarsılmaz taahhüdümüzü yineliyoruz. Müzakere edilmiş iki devletli çözümün alternatifi olmadığını bir kez daha teyit ediyoruz."

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, kararın ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine cevap vermeyi amaçladığını söyleyerek bu açıklamayı reddetti. X'te paylaşım yapan Bakan, "Yabancı hükümetler, Yahudilerin İsrail Topraklarında yaşama hakkını kısıtlayamaz ve böyle bir çağrı ahlaki açıdan yanlış ve Yahudilere karşı ayrımcıdır” iddiasında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası