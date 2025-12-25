ABD Başkanı Trump’ın Gazze planında ikinci aşamaya ocak ayında geçileceğini bildirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail ve arabuluculara Gazze’deki ateşkes planının ikinci aşamasının ocak ayı başlarında devreye gireceğini bildirdi.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna konuşan üst düzey bir yetkili, Witkoff’un, Trump’ın Gazze için hazırladığı anlaşmanın ikinci aşamasının yakında başlayacağını aktardığını söylediğini belirtti.

Haberde ayrıca, İsrail’in, silahsızlandırma sağlanmadan ikinci aşamaya geçilmesi konusunda Trump’ın baskı yapmasından kaygı duyduğu ifade edildi.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

BM Güvenlik Konseyi, 17 Kasım'da, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.

Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.

Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.

