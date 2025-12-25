Adana'da eşinden ayrılan 46 yaşındaki İbrahim Kiracı, 11 yaşındaki engelli oğlu Doruk ve 13 yaşındaki kızı Derin'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Şahsın intihar etmeden önce evden çıkarak komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" dedikten sonra yeniden eve girdiği" belirtildi.

Adana'da bir kişi, iki çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokakta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, bir süre önce eşinden boşanan İbrahim Kiracı (46), evde bulunan engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) tabancayla vurdu.

İki çocuğunu öldürüp intihar etti! Komşularına söylediği şey kan dondurdu

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜM"

Olayın ardından evden çıkan şahıs, komşularına "Çocuklarımı öldürdüm, polise haber verin" dedikten sonra yeniden eve girdi. Kiracı, aynı silahla bu kez kendisini vurarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve çocuklarının cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, İbrahim Kiracı'nın bir süre önce eşinden boşandığı Hatay'dan çocuklarıyla Adana'ya yerleştiği öğrenildi.

