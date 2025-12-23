Adana'da engelli gence korkunç darp! Takip etti, yumruk attı, işitme cihazını kırdı
Adana’da bir dolmuş şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği işitme engelli genci önce takip etti, daha sonra aracının önüne keserek darp etti. Gencin işitme cihazı kırıldı. Gözaltına alınan şoför, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- İşitme engelli Ömer A., trafikte yol verme tartışması sonrası dolmuş şoförü tarafından darp edildi.
- Şoför, genci 5 kilometre takip edip aracının önünü keserek "işitme engelliyim" demesine rağmen yumrukladı.
- Darp sonucunda Ömer A.'nın 200 bin lira değerindeki işitme cihazı kırıldı.
- Gözaltına alınan şoför, ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve kendini savunmak için yumruk attığını iddia etti.
- Mağdur Ömer A. ve ailesi, sorumluların cezalandırılmasını ve trafik magandalarına karşı önlem alınmasını talep ediyor.
Adana’nın Seyhan ilçesinde 26 yaşındaki işitme engelli genç, darp edildi. İddiaya göre, 46 yaşındaki dolmuş sürücüsü İ.T., trafikte yol vermediğini öne sürdüğü işitme engelli Ömer A.’yı aracıyla 5 kilometre takip etti.
TAKİP EDİP YUMRUK ATTI
Işıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen sürücü ‘Bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın’ dedi ve tartışma çıktı. Sürücü, genci darp etti. Cihazını gösterip ‘Ben işitme engelliyim’ diyen Ömer A.’ya şoför yumruk attı.
İŞİTME CİHAZI KIRILDI
Sürücünün yanındaki şahıs ise ‘İşine gelince işitme engelli oluyorsun, sen nasıl yapıyorsun’ dedi. Darp sonrasında Ömer A.’nın kulağındaki 200 bin liralık işitme cihazı kırıldı.
Şoförden şikayetçi olan Ömer A. Yaşadığı anları şöyle anlattı: Beni takip edip darp ettiler. Kulaklığıma zarar verdiler. Devletimin bu kişilere gerekli cezayı vermesini talep ediyorum.
“SALDIRACAĞINI DÜŞÜNDÜM”
Gözaltına alınan şoför, ifadesinin ardından serbest kaldı. Şoför “Yol vermeme yüzünden takip ettim. Işıklarda inip konuşmaya gittik. El, kol hareketleri yapıyordu, bana saldıracağını düşündüm. Kendimi korumak için yumruk attım" sözleri ile kendini savundu.
“YARIN BAŞKA BİR ENGELLİYE YAPABİLİRLER”
Ömer A.’nın babası Ercan A. Karara şöyle tepki gösterdi: Bu adamlar araçlarında yolcu taşıyan insanlar. Bugün bana, yarın başka bir engelliye bunu yapabilirler. Bu kişiler alkollü. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz, trafik magandalarını görün artık.