Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Büyükçekmece’de özel bir yaşlı bakım merkezindeki ‘darp’ görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakım merkezine idari para cezası uygulandığını belirten Bakanlık, sorumlu müdürün çalışma onayının da iptali edildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükçekmece’de yer alan özel bir yaşlı bakım merkezinde yaşandığı iddia edilen ‘darp’ görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

2023 yılı Temmuz ayına ait olduğu belirtilen görüntülerde, yaşlı bakım merkezinde kalan yaşlı bir kişinin eldiven takan, kurumun sahibinin eşi olduğu öne sürülen kişi tarafından darp ve tehdit edildiği görüldü.

"SABAHTAN BERİ DÖVÜYORLAR"

Şiddete maruz kalan adam, kendisini darp eden saldırgana “Sabahtan beri beni dövüyorlar. Tokat attılar. Beni anam babam bu kadar dövmedi" diyerek seslendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kan donduran ‘şiddet’ görüntülerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, bakım merkezine idari para cezası uygulandığını, adli yargılama sürecine göre gerekli yaptırımların yapılacağını belirtti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Gerekli incelemenin başlatıldığını duyuran Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da bildirildi.

ÇALIŞMA ONAYI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan idari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayının da iptal edildiği açıklandı.

