Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Arjantinli futbolcu ile ilgili sözlerinin ardından açıklama yaptı. Baki, "Icardi ilk olarak bize teklif edildi. Teknik ekip ve yönetim kurulu uygun bulmadı" demişti.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, yıldız golcünün 2022 yılında sarı-kırmızılılara ilk transfer sürecinde Fenerbahçe ile de görüşme yaptığını ancak Arjantinli futbolcu ile ilk teması dönemin Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve dünyaca ünlü oyuncuların transferinde pay sahibi olan İtalyan menajer George Gardi'nin kurduğunu söyledi.

Mauro Icardi

"ICARDI, GALATASARAY'I TERCİH ETTİ"

Pino, "Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim. İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, Paris Saint-Germain'deki yerini korumak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu. Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etti" ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAKİ: ICARDI'Yİ İSTEMEDİK

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı canlı yayında, "Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, hayat tarzından dolayı uygun bulmadı. Hiçbir teklif yapmadık. Avukatını bilgi almak için aradık çünkü bize bir teklif yapıldı PSG yetkilisinden. Galatasaray'a gideceğini duyunca nabız yoklamak amacıyla avukatını aradık; bizi kafa kaya çarpıştırmaya mı çalışıyorlar, nedir ne değildir diye. Avukat bize doğruyu söylemedi. 'Şu anda ailesiyle Miami'ye gitti, daha kararını vermedi' dedi. 'Bu anlaşmış Galatasaray'la' dedim. Bir kere avukatını aradık o kadar ama bir teklif falan vermedik" açıklamasını yapmıştı.

Selahattin Baki

