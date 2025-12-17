Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Galatasaray'ı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, dört bir koldan hedef alındıklarını savunarak, “Birlik beraberliğimizi koruduğumuz sürece Galatasaray’ın başarısını engelleyemezler” dedi. Sarı-kırmızılıların 200 milyon dolarlık projesini de duyuran Özbek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alındığını belirtti.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündem olan sözleriyle ilgili, Divan Kurulu'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Sarı-kırmızılı kulübün bir numarası, "Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzdeki iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonucu alıp, Şampiyonlar Ligi iddiamıza devam etmek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bütün bunların yanında hepiniz dikkatle izliyorsunuz, görüyorsunuz. Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef olan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza, kulübümüze verilen ağır cezalarını görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra yapılan rakip kulüp açıklamalarını sonra bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz. 3.5 senedir bu görevdeyiz. Her türlü saldırıyı, aşağı çekme çabalarını gördük sanıyorduk, bizi şaşırtmaya devam ediyorlar.

Hala çalışmaların devam ettiğini de hep beraber izliyoruz. Bu saldırılara karşı bundan önce yaptığımız gibi yine birlik olarak tüm bu planları boşa çıkartacağız, buna yürekten inanıyorum. Galatasaray camiasının bu durumlarda verdiği reaksiyon, gösterdiği destek beni her zaman gururlandırmıştır. Sizden ricam birlik ve beraberlik ortamımızın devam etmesi. Böyle olursa ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın başarısını engelleyemezler. Yine birlikte başaracağız. Bu mücadeleye karşı bu mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"GALATASARAY'IN ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILININ PROJESİ"

'100 yılın projesi' diye nitelendirdiği hamle için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay aldıklarını dile getiren Dursun Özbek, "Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. Şu anda kulübümüzün yönetimi stadın içinde. Bütün ofislerin gözlerden ırak olması faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masraflarımız en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Bütün stadı aydınlatıyoruz, yazın soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz.

Ayrıca güvenliği sağlamak başlı başına bir şey. Güvenlik harcamalarınız dudak uçuklatacak seviyeye geliyor. Aslantepe'deki en önemli hususlardan biri kompakt bir yönetim binasının yapılması. Projemiz hazır, zemin etütleri bitti gibi. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu, tesisleşmesini tamamlamış olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek

"200 MİLYON DOLARLIK PROJE"

Aslantepe’deki projenin yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu belirten Galatasaray Başkanı, "Burada sizlere verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıklarımızı anlatmaktan da gurur duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyaç duyduğunu şeylerin yapılması lazım. Galatasaray, Florya haricinde Riva da dahil, Galatasaray Spor Kulübü kendi imkanlarıyla bu işi yapmaktadır. Aslantepe'deki proje yaklaşık 200 milyon Dolar olan bir projedir. Orta vadeli bir projedir. Kemerburgaz'ı öyle yaptık. Hasnun Galip'i öyle yapacağız. Adamızı öyle yaptık. Kendi imkanlarımızı kullanarak bu işleri başarabilmek çok önemli. Galatasaray Spor Kulübü'nün böyle imkanlara kavuşmuş olması ondan da önemli. Yeter ki bana ve arkadaşlarıma güvenin. Bizim cesaret aldığımız, kuvvet aldığımız tek şey sizin bize olan desteğiniz. Bu sezon başında amatör şubelerimiz için çok önemli hedefler koyduk. Bu hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. İşimiz kolay değil. Her arkadaşımız elimizdeki imkanı sonuna kadar zorlayarak çalışıyor" dedi.

