İbrahim Hacıosmanoğlu’nun tarafsızlığını kaybettiğini belirten Özbek, ‘Kuzu gibi dinlediler’ sözüne de ‘Ben de ‘Koyun gibi dinledin mi’ diyeceğim. Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış” dedi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in merakla beklenen basın toplantısı dün yapıldı. Konu, Monaco maçının olduğu gün basın toplantısı düzenleyen ve G.Saray’ı hedef alan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ydu.

BİZİMKİ MİLLÎ DEĞİL Mİ?

“TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir” diyen Özbek, Hacıosmanoğlu’na kendilerinin de ülke adına millî bir davaya çıktıklarını hatırlatarak konuşmasında ifade ettiği “Köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar” sözündeki köpek ve değneksiz gezenlerin kim olduğunu açıklaması gerektiğini belirtti. “Kuzu gibi dinlediler” sözünü de açan Özbek “Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Ayrıca sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim” tepkisini gösterdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

ABA ALTINDAN SOPA...

“Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana ‘Sen de beni koyun gibi dinledin’ mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz” ifadesini kullanan Dursun Özbek “Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF Başkanlığı koltuğu doldurulamaz. “Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray’ı konuşuyorsun. Haddini bileceksin. Sen kendini ne zannediyorsun. Biz konuşunca ceza veriyorsun. Ve bu cezalarla beni koltuktan indirmek istediğini düşünüyorum” dedi.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ!

Sözleri sebebiyle TFF Başkanı’na kimin ceza vereceğini de soran Dursun Özbek “TFF’nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Camiaya sesleniyor... Bu takım son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi tam kenetlenme zamanı” mesajını verdi. TFF’yi istifaya davet etmenin kendi işleri olmadığını belirten Özbek, tepki olarak da maçlara çıkmama gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi. G.Saray Başkanı, bahis ve şikede hak edene cezaların verilmesini ama sarı kırmızılı kulübün adının şikeyle ilişkilendirmeyeceğini belirterek “Bu kimsenin haddi değil! Ona ne TFF’nin ne başka birinin gücü yeter!” diye konuştu.

İCARDİ MEVZUSU... DÖRT BİR YANDAN YAYLIM ATEŞİ

Sarı kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, Mauro İcardi konusundaki asılsız haberler için de “Neyle mücadele ettiğimizi, neyle muhatap olduğumuzu çok net anlıyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. İcardi ile Galatasaray’ın ne problemi olabilir ya! İcardi en önemli oyunculardan biri. Sembol olmuş biri. Galatasaray’ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Herkes Galatasaray’ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor! Bunların hiçbirisi bizi etkilemez” dedi.

SAKIN HA! BU İŞ BURADA KALSIN

Dursun Özbek “Şöyle bir duyum aldım ‘Eğer Başkan çıkar bana bir şey derse, aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim’. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil, hodri meydan ne varsa çık söyle ama asıl işimizden uzaklaşıyoruz” dedi.

ÖZBEK KONUŞURKEN... YASİN KOL’A VAR GÖREVİ

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Yasin Kol’u bir daha maçlarına isteyip istemedikleri yönündeki soruya da “Yasin Kol’un muhatabı TFF’dir. Adalet terazisini tutuyorsanız, bunun üstünden geçmeniz lazım. Bir düşünün” dedi. Ne ilginçtir ki Dursun Özbek’in basın toplantısının olduğu sırada MHK, Yasin Kol’un Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi olduğunu açıkladı.

G.SARAY’DAN HAMLE... ASILSIZ İDDİALARA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü. Başsavcılık iddiaları yalanladı sarı kırmızılı kulüp de söz konusu haberler hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İKİ MAÇLIK ÖZLEM: NEREDE KALMIŞTIK!

Şampiyonlar Ligi’nden eli boş dönen Galatasaray bugün ligde Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Önemli eksikleri bulunan sarı kırmızılılar son iki deplasmanda da kazanamamıştı. Kocaelispor’a yenilen ve F.Bahçe ile de berabere kalan Okan Buruk yönetimindeki Aslan, kötü gidişe son vermeye çalışacak.

