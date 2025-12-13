Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremlerden etkilenen Alacaatlı Mahallesi’nde 40 konutun inşası sürüyor. Vatandaşlar, konteyner yaşamının ardından yeni evlerine kavuşmayı bekliyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından kırsal mahallelerde inşasına başlanan konutlarda çalışmalar devam ediyor.

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kırsal Alacaatlı Mahallesi’nde evleri zarar gören vatandaşlar için 40 konut yapımı kararlaştırıldı. İlçe merkezinde inşası süren TOKİ konutlarının yanı sıra Alacaatlı’da yapımına başlanan köy tipi evlerde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Alacaatlı Mahallesi’nde de depremden etkilenen 40 vatandaşımız vardı. Depremden 38 gün sonra burada evlerin temelini atarak inşaat sürecini başlattık. 40 konuttan 38’inin yapımı devam ediyor. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada yaraların sarılması için gece gündüz demeden mücadele veriyor” diye konuştu.

Evlerin teslimi için çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Seyit Erten, depremden sonra ailece konteynerde yaşadıklarını dile getirdi. Mahalle halkından Hakan Ordu da depremin ardından kendilerine konteyner veren ve evlerin yapımına başlayan yetkililere teşekkür etti.

