Balıkesir’de bugün sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı olarak kaydedildi ve sarsıntı kent genelinde hissedildi, çevre illerde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar Balıkesir'de büyük deprem bekleniyor mu sorusunu ise gündeme taşıdı.

Balıkesir'de büyük deprem bekleniyor mu sorusu 4.9'luk depremin ardından milyonlarca kişinin odağında. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı’daki depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, bölgede enerjinin büyük kısmının boşaldığını belirtti.

Balıkesirde büyük deprem bekleniyor mu? 4.9luk depremin ardından risk haritası gündeme geldi

BALIKESİR'DE BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son dönemde art arda meydana gelen depremler bölge halkının endişesini artırdı. Uzmanlar Ağustos ve Ekim aylarında yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremler ve ardından gelen artçılar sonrası enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirtiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kırılmış fayların büyük kısmı nedeniyle yakın gelecekte bölgede büyük bir deprem beklenmediğini aktardı. Benzer şekilde Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Sındırgı çevresindeki artçıların bir “deprem fırtınası” oluşturduğunu, fakat bunların yeni büyük depremlere işaret etmediğini ifade etti.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir’de 11 Aralık sabahı saat 10.06’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı olarak kaydedilirken derinliği 6,97 kilometre ölçüldü. Sarsıntı ilçe merkeziyle birlikte Balıkesir genelinde ve çevre illerde hissedildi.

BALIKESİR DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Balıkesir, Kuzey Anadolu ve Ege deprem kuşaklarının etkisi altında olan bir bölgede yer alıyor.

