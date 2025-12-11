11 Aralık 2025 Perşembe günü sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listelerini kontrol ediyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve etkilenen iller merak edilirken son dakika deprem gelişmeleri takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi açıklandı.

11 Aralık son depremler listesi sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde. Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu araştırılıyor.

DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Balıkesir, Bursa ve çevre illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar "deprem nerede, kaç şiddetinde oldu" araştırıyor. Son depremler verilerine göre AFAD'ın açıkladığı verilere göre saat 10.06'da Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 olarak açıklandı.

Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

AFAD SON DEPREMLER 11 ARALIK

AFAD'ın son depremler listesine göre saat 10.06'da Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Buna ek olarak 11 Aralık AFAD son depremler listesi açıklandı.

AFAD son depremler

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

11 Aralık Kandilli Rasathanesi son deprem verileri belli oldu. Kandilli, Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 14.7 km olarak açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası