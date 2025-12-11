Türkiye güne bir kez daha deprem haberiyle uyandı. Marmara bölgesini etkileyen deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Depremin merkez üssü ve şiddetini AFAD resmi adresi üzerinden paylaştı.

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 10.06'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak açıklandı.

BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir'de de hissedildi.

Öte yandan EMSC, depremin 4,8 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 4.9 bilgisi geçti.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin ilk açıklama geldi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

