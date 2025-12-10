ABD’de NATO’nun geleceğini sarsacak bir adım atıldı. Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie, Washington’un ittifaktan tamamen çekilmesini öngören yasa tasarısını Meclis’e resmen sundu.

ABD Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie, Washington’un NATO’dan tamamen çekilmesini öngören bir yasa tasarısı sundu.

Massie açıklamasında, NATO’nun “ABD’yi yabancı savaşlara sürüklediğini” savunarak ittifakı “Soğuk Savaş kalıntısı” olarak nitelendirdi.

ABD’nin kendi savunmasına odaklanması gerektiğini söyleyen Massie, Avrupa ülkelerine sert bir mesaj verdi:

“Zengin ülkeler kendi savunmalarını karşılamayı reddederken ABD dünyanın güvenlik battaniyesi olmak zorunda değil.”

TRUMP YÖNETİMİ ZEMİN HAZIRLAMIŞTI

Massie’nin tasarısı, Başkan Donald Trump’ın NATO ülkelerine yönelik baskısını artırdığı bir dönemde geldi. Trump, savunma harcamalarını GSYH’nin %2’sinden %5’ine çıkaramayan ülkelerin ittifaktan atılması gerektiğini savunuyor.

Politico’ya konuşan Trump’ın sözleri Avrupa’da büyük endişelere neden olmuştu:

“ABD’Yİ YÖNETMEK İSTİYORUM, AVRUPA’YI DEĞİL.”

5 Aralık’ta yayımlanan ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde ise NATO’nun sürekli genişleme döneminin kapandığı belirtilmiş, bazı Avrupa ülkelerinin artık “güvenilir müttefik olup olmadığının belirsiz” olduğu ifade edilmişti.

