Bursa’da su sıkıntısı sürerken barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi üzerine Ziraat Odası harekete geçti. Manyas Barajı ve Gölü’nde su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle Karacabey Ovası’nda çeltik ekimi ile bazı ikinci ürün ekimleri yasaklandı.

İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye olağanüstü kuraklık yaşanıyor. En riskli illerin başında ise Bursa yer alıyor. Bu durum en çok üretimi etkiliyor, çiftçiler ise çaresiz. Son alınan karar resmen açıklandı, ekimlere yasak getirildi, işte detaylar...

TARIMSAL SULAMANIN ÖNEMİ BÜYÜK

Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, ülkenin birçok yerinde kuraklık sebebiyle tarımsal üretimde sorun yaşandığını söyledi. Sorunun yağış eksikliği ve sulama yapılamamasından kaynaklandığını dile getiren Düzen, bazı noktalarda tarımsal sulamada önemli rol oynayan barajların durumunun iyi olmadığını aktardı.

ÇELTİK EKİMİ YASAK

Düzen, Manyas Gölü ile gölü besleyen Manyas Barajı'nda da benzer sorun yaşandığını belirterek, "Bu yüzden Karacabey Ovası'nda bazı kısıtlamalara gidildi. Çeltik ekimi yasaklandı. Bezelye, soğan, karpuz gibi ürünlerin arkasından ikinci ürün ekimi de yasaklandı. Bunlar zorunlu alınan kararlar" dedi.



Manyas Barajı'nda halihazırda doluluk oranının yüzde 30 olduğunu dile getiren Düzen, "Kış aylarında yağış olur diye umut ediyoruz. Ocak ve şubat aylarında güzel yağış olur ve baraj dolarsa belki çeltik ve diğer ürünlere tekrar serbestlik gelir. Umutluyuz" diye konuştu.

