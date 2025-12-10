Türkiye Gazetesi
Fed faiz kararını açıkladı!
Fed, yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 3,50– 3,75 seviyesine getirdi. Fed, 12 Aralık’ta Hazine bonosu alımlarına başlayacağını açıkladı.
Küresel piyasaların beklediği faiz kararı açıklandı.
Fed, 2025 yılının son toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirim kararı aldı. İndirimle birlikte ABD'de politika faizi aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesine geldi.
Fed üyelerinin 2025 yıl sonu büyüme beklentileri yüzde 1,7 oldu, önceki yüzde 1,6'ydı. Büyüme beklentileri yüzde 2 oldu, önceki yüzde 1,9'du.
FED FAİZ KARARLARI
Fed 2025 yılına yüzde 4,25-4,50 faiz aralığıyla girmişti. Yılın ilk indirimi Eylül ayında 25 baz puanla gelmişti. Bu indirimi Ekim ayındaki faiz indirimi takip etmişti.
Aralık ayıyla birlikte 2025 yılında üç faiz indirimi yapan Fed, faizleri toplamda 75 baz puan aşağı çekmiş oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR