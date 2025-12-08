Antalya'da deprem bekleniyor mu, Antalya'da büyük deprem olur mu soruları bugünkü sarsıntının ardından vatandaşların gündemine yerleşti. Bugün öğle saatlerinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki Antalya son dakika depremi birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Antalya ve çevresi iki gündür yaşanan sarsıntılarla yeniden deprem gündemine girdi. Gece meydana gelen depremin ardından bugün öğle saatlerinde kaydedilen 4.9'luk deprem “Antalya'da deprem bekleniyor mu, Antalya'da büyük deprem olur mu?” sorusunu yeniden kamuoyunun odağına taşıdı. Bölgede hissedilen sarsıntılar sonrasında hem Kandilli Rasathanesi hem de uzman isimlerden önemli değerlşndirmeler geldi.

Antalyada deprem bekleniyor mu, Antalyada büyük deprem olur mu? 8 Aralık depremi sonrası gündemde!

ANTALYA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Antalya’da son günlerde hissedilen sarsıntılar şehirde deprem olasılığına yönelik endişeleri yeniden artırdı. Gece yaşanan depremin ardından bugün öğle saatlerinde meydama gelen yeni hareketlilik neticesinde sismik hareketlilik sürüyor.

Kandilli Rasathanesi’nin ölçümlerine göre Serik merkezli 4.9 büyüklüğündeki son deprem, kısa süreli paniğe neden olurken uzmanlar bu tür sarsıntıların bölgenin doğal döngüsünün bir parçası olduğunu belirtiyor. Yer bilimciler Antalya çevresinde uzun zamandır 4 ile 5 büyüklüğü arasında deği,şen depremlerin kaydedildiğini, bunun bilhassa Antalya Körfezi ve Alanya açıklarını etkileyen fay sisteminin zaman zaman enerji boşalttığını gösterdiğini ifade ediyor.

ANTALYA'DA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Uzmanların değerlendirmesine göre Antalya’nın çevresinde bulunan sismik yapılar, belirli bir büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeli taşıyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgedeki en büyük muhtemel depremin 6.1 ile 6.2 aralığında olabileceğini, bu büyüklükte bir sarsıntının kıyı şeridinde hissedilmesine rağmen yıkıcı bir etkisinin beklenmediğini ifade ediyor.

Sarsıntıların çoğunun Kıbrıs yayı ve Afrika levhasının Anadolu altına dalmasıyla oluştuğunu belirten uzmanlar, yaşanan depremlerin genellikle yıkıcı özellik taşımadığını aktarıyor. Prof. Dr. Naci Görür de bölgedeki hareketliliğin Helen-Kıbrıs dalma-batma zonundan kaynaklandığını söyleyerek Antalya açıklarının deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Buna karşın uzmanlar, son günlerde yaşanan depremlerin tek başına büyük bir depremin habercisi olarak görülmemesi gerektiğini ifade ediyor.

ANTALYA DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Antalya doğrudan yıkıcı etkisi yüksek bir ana fay hattı üzerinde yer almazken 2’nci derece deprem bölgesi olarak kabul ediliyor. Şehrin çevresindeki Helenik Dalma-Batma Zonu, Fethiye-Burdur Fay Hattı ve Antalya Körfezi’ne yakın deniz alanlarında aktif yapılar bulunuyor. Antalya ve çevresinde orta büyüklükte depremlerin zaman zaman hissedilmesi ise uzamnlarca normal kabul ediliyor.

