Esad zulmünün son bulmasının, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının 1. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir mesaj geldi. Erdoğan, "Türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye devriminin 1. yıl dönümü vesilesiyle X hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan açıklamasında, "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİ ANDI

Açıklama şöyle devam etti: "Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde kardeş Suriye halkına Türkiye’nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

