AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Suriye devriminin 1. yılında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1 yıl önce Esad ile ilgili konuşmasını paylaşan Varank, "Bundan tam 1 yıl önce, zalim Esed’in ülkesinden kaçmasına saatler kala bu konuşmayı yapan siyasi deha Özgür Özel’i hatırladınız mı? Ne oldu Özgür Özel temas kurabildiniz mi?" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin 1. yılı kutlanıyor.

Konuyla ilgili AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz yıl Esad ülkesinden kaçmadan saatler önce CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı bir konuşmayı paylaşan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye devriminin 1. yılı kutlu olsun, tüm şehitlere rahmet olsun.

Bundan tam 1 yıl önce, zalim Esed’in ülkesinden kaçmasına saatler kala bu konuşmayı yapan siyasi deha Özgür Özel’i hatırladınız mı?

Ne oldu Özgür Özel temas kurabildiniz mi?"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel geçtiğimiz yıl Esad kaçmadan önce yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

Komşuyu yöneten hükümeti muhatap al. Bu iktidar, 2010'un başlarında 'Emevi Camii'ne gidip namaz kılarız' diyordu. O ne demek? Suriye'yi işgal ederiz demek. Ya da 'Şunun doğusunda bununla, bunun batısında bununla gezeceğim'. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları Kuvay-i Milliye'ye benzetip oradaki Özgür Suriye Ordusu'nu, orada bir iç savaşı körükleyip buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı, Esad'ın ilan ettiği aftan Türkiye'dekiler genel aftan zaten yararlanıyor, onlar bilgi sahibi yapılmalı, çatışma ortamı durdurulmalı, bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı.

